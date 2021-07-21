شؤون فلسطينية

إدارة المعابر تهيب بالمسافرين تجنب السفر باكراً عبر معبر الكرامة

إدارة المعابر تهيب بالمسافرين تجنب السفر باكراً عبر معبر الكرامة
رام الله - دنيا الوطن
أهابت الإدارة العامة للمعابر والحدود، بالمواطنين المسافرين عبر معبر (الكرامة) تجنب السفر باكرًا تفاديًا للإزدحامات، مع ضرورة الأخذ بكافة الاحتياطات الصحية، والالتزام بإجراءات السلامة العامة للحد من تفشي فيروس (كورونا).

وشهد المعبر، اليوم الأربعاء، ازدحامات منذ ساعات الصباح الباكر، بعد إغلاقه أمس ليوم واحد بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفي السياق ذاته، دعا مدير شرطة معبر الكرامة العقيد مصطفى دوابشة، إلى تجنب السفر باكرًا تفاديًا للازدحام، خاصةً لمن ليس لديهم حجوزات طيران في الفترة الصباحية.

وأوضح دوابشة لوكالة الأنباء الفلسطينية أن حركة المسافرين عبر المعبر شهدت ارتفاعًا غير مسبوق منذ بدء جائحة "كورونا" قبل نحو عام ونصف.

ووفقًا لدوابشة، بلغ متوسط عدد المسافرين اليوم الأربعاء وخلال الأيام الأخيرة قبل العيد، نحو 6 آلاف مسافر ما بين قادم ومغادر.

وعزا دوابشة أسباب ارتفاع عدد المسافرين إلى تخفيف إجراءات السفر التي فرضت بعد الجائحة عبر زيادة الأعداد المسموح لها بالتسجيل على "منصة" السفر للأردن، وسهولة السفر من المعبر إلى مطار الملكة علياء الدولي عبر آلية "الترانزيت" الجديدة، إضافة إلى رغبة عدد كبير من المواطنين في قضاء إجازة العيد بالخارج، أو زيارة أقربائهم.

وأشار دوابشة إلى أن المعبر سيواصل عمله كالمعتاد من يوم الأحد حتى الخميس من الساعة الــ7:30 صباحًا حتى الـ 4:00 عصرًا، ويومي الجمعة والسبت من 7:30 صباحًا حتى الـ 1:00 ظهرًا، مع ضرورة متابعة المسافرين لأي تغيير يطرأ على مواعيد السفر عبر الصفحات الإلكترونية الخاصة بالإدارة العامة للمعابر والحدود.

ودعا جميع المواطنين المسافرين إلى الحصول على شهادة خلو من "كورونا" من قبل وزارة الصحة الفلسطينية وإبرازها على كافة الحدود، مطالبًا المسافرين بإفساح المجال لديهم حجوزات سفر صباحية ملحّة، لضمان وصولهم في الوقت المناسب، وعدم التجمع صباحًا الأمر الذي يوفّر الوقت والجهد على المواطن والكوادر العاملة في المعبر.

كما أهاب بالمواطنين ضرورة الأخذ بكافة الاحتياطات الصحية، والالتزام بإجراءات السلامة العامة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وكانت الإدارة العامة للمعابر والحدود قد بدأت استقبال المسافرين القادمين إلى أرض الوطن عبر معبر الكرامة، في مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين، بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات ذات العلاقة، وتحديدًا وزارتي النقل والمواصلات والصحة، وضمن التسهيلات التي تقدمها الإدارة للمسافرين الى حين الانتهاء من أعمال البناء والتطوير داخل استراحة المسافرين.

ويخضع جميع المسافرين القادمين لفحص "كورونا" من قبل الطواقم الطبية التابعه لوزارة الصحة الفلسطينية في قاعة مدينة الحجاج مع مراعاة اتخاذ كافة إجراءات السلامة العامة.

وكان فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى الأردن، قد أوضحا عددًا من الأمور الهامة التي يتم الاستفسار عنها، فيما يتعلق بالسفر إلى الأردن، وهي كالتالي:

1- المنصة الأردنية الخاصة بالسفر ودخول أرض المملكة هي منصة واحدة والمعتادة، سواء لحاملي شهادة التطعيم، أو الذين لم يتلقوا المطعوم.

2- للتسجيل، تُفتح المنصة أمام حملة شهادة التطعيم يوميا لغرض السفر بدءا من اليوم التالي، وتُفتح المنصة للتسجيل أمام المواطنين الذين لا يحملون شهادة التطعيم مرة واحدة في الأسبوع وذلك يوم الثلاثاء.

3- التسجيل على المنصة يتم بنفس الطريقة السابقة المألوفة، أضيف إليها خيار لحملة شهادة التطعيم من عدمه، وكل خيار يأخذ المسجّل إلى عملية مختلفة. في حال كان المواطن لا يحمل شهادة تطعيم ترسل له المنصة رسالة التأكيد وتنقله إلى مرحلة إدخال بيانات تتعلق بجواز السفر وكرت الجسور، ومن ثم يصل المواطن بريد إلكتروني من المنصة لاستكمال عملية التسجيل واختيار التاريخ ودفع الرسوم بطريقة إلكترونية، أما إذا كان المواطن من حملة شهادة التطعيم فتنقله المنصة إلى خيار تحميل الشهادة عليها، ومن ثم يصله بريد إلكتروني يحوي على رمز الدخول دون أن يحمل تاريخا محددا، وهذا يعني أن بإمكان المواطن الذي يحصل على هذا الرمز السفر في التاريخ الذي يناسبه، ويمكنه استخدامه أكثر من مرة لدخول الأراضي الأردنية، شريطة أن يجري فحص "كورونا" بنتيجة سلبية بما لا يتجاوز 72 ساعة قبل السفر.

4- التسجيل على المنصة مُلزم لجميع المواطنين الراغبين بالدخول إلى الأراضي الأردنية، سواء بجواز سفر فلسطيني، أو أردني مؤقت، أو أردني دائم.

5- المواطنون الذين يحملون شهادة تطعيم أردنية لا يحتاجون للتسجيل على المنصة، وبإمكانهم السفر شريطة إجراء فحص "كورونا".

6- المواطنون حاملي الجواز الأردني والهوية المقدسية بإمكانهم السفر دون التسجيل على المنصة شريطة إجراء فحص "كورونا".

7- لأغراض السفر، بإمكان المواطنين حملة الهوية الفلسطينية والذين لديهم شهادة تطعيم إسرائيلية أو إثبات أنهم تلقوا التطعيم، مراجعة وزارة الصحة الفلسطينية للحصول على شهادة تطعيم فلسطينية.

8- المواطنون الذين يحملون شهادة التطعيم من أي دولة في الخارج غير الفلسطينية والأردنية، عليهم أن يسجلوا على المنصة، واستكمال إجراءات دفع الرسوم المطلوبة.

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