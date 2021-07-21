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الأردن: 6 وفيات و286 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 6 وفيات و286 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 6 وفيات و286 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9922 وفاة و762706 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 7779 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 83 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 37 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 481 حالة.

وبين الموجز، أن نسبة إشغال أسرة العزل في إقليم الشمال بلغت 5 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 23 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 8 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرة العزل في إقليم الجنوب 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 553 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 745005 حالة.

وأشار الموجز إلى إجراء 9797 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 8275778 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم وصلت إلى نحو 2.92 بالمئة.

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