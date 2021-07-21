دولي

نتنياهو يهاجم حكومة نفتالي بينيت: "غير قادرة على اتخاذ القرارات"

نتنياهو يهاجم حكومة نفتالي بينيت: "غير قادرة على اتخاذ القرارات"
رام الله - دنيا الوطن
هاجم بنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس الوزراء السابق، الحكومة الإسرائيلية برئاسة، نفتالي بينيت، مؤكداً أنها غير قادرة على اتخاذ القرارات.

وقال نتنياهو، عبر موقع (تويتر): "الحكومة الحالية استلمت شؤون الدولة،  كأول دولة في العالم تخرج من (كورونا)، وفي غضون أسابيع تمكنت الحكومة من إعادة (كورونا) إلى إسرائيل".

وتابع  نتنياهو: "هم غير قادرين اتخاذ القرارات وغير قادرين الحفاظ على هذا النجاح الذي حققناه".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل ألف و400 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد أمس الثلاثاء، وذلك بعد إجراء أكثر من 80 ألف فحص لتشخيص الإصابة بالفيروس، في حين سجّلت 547 إصابة جديدة منذ منتصف الليلة الماضية.

وأجبرت المعدلات المتزايدة للإصابة بفيروس (كوورنا)، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على إعادة فرض القيود لأول مرة منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتقول وزارة الصحة الإسرائيلية، إن 40% من المصابين تلقوا جرعتي تطعيم ضد (كورونا)، فيما تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 90% من الحالات مصابة بالمتحور الهندي (دلتا).

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