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دولي

(يونسكو) تسحب مرفأ ليفربول من قائمة التراث العالمي

(يونسكو) تسحب مرفأ ليفربول من قائمة التراث العالمي
مرفأ ليفربول
رام الله - دنيا الوطن
سحبت منظمة (يونسكو) الأربعاء مرفأ ليفربول من قائمتها للتراث العالمي، متحدثة عن مخاوف بشأن مشاريع تطوير مفرطة تفقد الموقع أصالته.

وخلال اجتماع لجنة التراث العالمي في المنظمة برئاسة الصين، صوّت 13 مندوبا لصالح اقتراح سحب المرفأ الواقع في شمال غرب إنكلترا من القائمة، في مقابل رفض خمسة أعضاء، وبالتالي بأكثرية الثلثين المطلوبة لسحب موقع ما من قائمة التراث العالمي.

وأصبحت ليفربول تاليا ثالث موقع ينال هذا المصير، بعد قرارين مشابهين طاولا سابقا محمية المها العربي في سلطنة عمان سنة 2007 ووادي إلبه في مدينة "دريسدن" الألمانية سنة 2009.

ويعود هذا القرار إلى المخططات الموضوعة لاستصلاح المرفأ، بما يشمل تشييد مبان شاهقة ومدرج جديد لكرة القدم، ما قد "يلحق أضرارا دائمة" بالطابع التراثي للموقع، وفق لجنة (يونسكو)، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وكانت ليفربول أدرجت على قائمة (يونسكو) للتراث العالمي إثر عملية تجديد طموحة للواجهة البحرية وأرصفة السفن بعد عقود من التراجع.

وشكلت ليفربول نقطة انطلاق لملايين المهاجرين الايرلنديين والبريطانيين وأيضا للعبيد الأفارقة في القرون الماضية. كما تشكل هذه المدينة ذات التراث الموسيقي الغني مهد فرقة بيتلز. وقد ساهم هذا التاريخ في صوع ما اعتبرته اليونسكو "الطابع المميز والروحية الفريدة" للمدينة.

وعلّق ناطق باسم الحكومة البريطانية الأربعاء على القرار، معربا عن "خيبة أمل بالغة" لدى بريطانيا. وقال "نعتبر أن ليفربول لا تزال تستحق تصنيفها على قائمة التراث العالمي نظرا إلى الدور الهام الذي أدته أرصفة السفن في التاريخ والمدينة بشكل أوسع".

كذلك ندد رئيس منطقة ليفربول ستيف روثرام بهذا القرار "المتخذ من الطرف الآخر من العالم على يد أشخاص يبدو أنهم لا يفهمون النهضة" التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة. ووصف سحب ليفربول من قائمة التراث العالمي بأنه "تدبير رجعي لا يعكس الحقيقة على الأرض".

وأبدت بلدان عدة بينها أستراليا التي يواجه الحاجز المرجاني العظيم فيها أيضا احتمال ملاقاة المصير عينه، معارضتها سحب ليفربول من قائمة (يونسكو)، معتبرة أنه تدبير "راديكالي" في عز جائحة (كوفيد-19).

كما طالبت البرازيل والمجر ونيجيريا إرجاء القرار عاما واحدا لإعطاء مزيد من الوقت للمجلس البلدي الجديد الذي انتُخب في أيار/مايو.

ويشكل تصنيف موقع ما على قائمة التراث العالمي محركا سياحيا أساسيا ويشجع الحكومات على حماية الكنوز الثقافية أو البيئية في بلدانها. غير أن أي إدراج على هذه القائمة ليس نهائيا، إذ يمكن سحب هذا التصنيف أو تغييره ليصبح ضمن قائمة المواقع المهددة بالخطر.

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