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شؤون فلسطينية

تقديرات أمنية إسرائيلية: لهذه الأسباب هناك مخاوف من تجدد التوتر مع غزة بعد العيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: لهذه الأسباب هناك مخاوف من تجدد التوتر مع غزة بعد العيد
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الصحفي الإسرائيلي، يوني بن مناحيم، اليوم الأربعاء، إن  تقديرات المؤسسة الأمنية تشير إلى مخاوف من تجدد التوتر مع غزة بعد عيد الأضحى.

وأضاف بأن هذه المخاوف تأتي لعدة أسباب، وهي الوصول لطريق مسدود في قضية إدخال المنحة القطرية لقطاع غزة، والوضع الاقتصادي والإنساني الصعب في قطاع غزة، وتصاعد التوتر في المسجد الأقصى وشرق القدس، بالإضافة إلى الوصول لطريق مسدود في محادثات صفقة الأسرى.

وتابع الصحفي الإسرائيلي: بأن مسألة الجولة التالية من القتال بين حمـاس  و"إسرائيل" هي مسألة وقت فقط، وفي الجيش يستعدون لهذه الجولة.

وقال بن مناحيم: إن الجيش يقدر بأن حمـاس لا تزال تتحلى بالصبر، بهدف استنفاد جهود الوساطة المصرية حتى النهاية.

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