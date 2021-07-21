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شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة: لا قرارات إغلاق جديدة بسبب فيروس (كورونا)

"الداخلية" بغزة: لا قرارات إغلاق جديدة بسبب فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إياد البزم، إن الوزارة والشرطة تعملان وفق خطة معدة لتسهيل حياة المواطنين وتوفير الأجواء المناسبة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف في تصريح لإذاعة (القدس)، بأن هناك انتشاراً مكثفاً لتقديم العون والمساعدة للمواطنين لاسيما وأن هذه الأيام تشهد حركة كبيرة.

وشدد البزم على أن الوزارة تعمل دائماً على قدم وساق من أجل أن تمر مثل هذه المناسبات بكل يسر وألا يعكر صفوها أي شيء.

وتابع: "جائحة (كورونا) لا تزال حاضرة خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة من الفيروس في محيطنا، وهذا يدلل على أننا أمام خطورة، وربما يكون هناك موجة ثالثة من الفيروس، لذلك نتابع عن كثب، ونعمل مع وزارة الصحة للبقاء على الجاهزية للتعامل مع أي تطورات في الحالة الوبائية".

ودعا البزم أبناء شعبنا إلى المبادرة والمسارعة إلى تلقي التطعيم المضاد لفيروس (كورونا)، والذي يُمكننا من محاصرة هذه الحالة التي أثرت على جميع مناحي الحياة بشكل كبير للعام الثاني على التوالي، وتضررت بفعلها جميع القطاعات.

وأهاب المتحدث باسم وزارة الداخلية، بغزة، بالمواطنين إلى المحافظة على إجراءات السلامة والوقاية الشخصية على الأقل في هذه المرحلة، وارتداء الكمامة في أماكن الازدحام، والتباعد قدر الإمكان خلال تلبية الاحتياجات.

وقال: إن إجراءات مواجهة (كورونا) تختلف في كل مرحلة عن الأخرى تبعاً لتطورات الحالة وتقديرات الجهات المختصة، ونحرص على اتخاذ إجراءات أكثر تركيزاً حتى نخفف من الأضرار الجانبية الناتجة عن مواجهة انتشار الفيروس.

وتابع: نعمل من أجل حماية أبناء شعبنا والمحافظة على حياتهم، ولن نتردد في اتخاذ أي إجراءات حفاظاً على سلامة المواطنين في حال لزم الأمر، مشيراً إلى أنه "لا قرارات إغلاق جديدة بسبب فيروس (كورونا)، ولا صحة لما يتردد حول ذلك.

وفيما يتعلق بميناء غزة، قال البزم: إنه ما زال مغلقاً لأنه نقطة استقطاب وتجمع كبيرة للمواطنين وكان يشهد حالات ازدحام شديد في فصل الصيف؛ واستمرار إغلاقه يأتي حفاظاً على سلامة المواطنين.

وفيما يتعلق بمعبر رفح، قال البزم: في فصل الصيف تزداد الحاجة للسفر لدى المواطنين، مما يتسبب بحالة اكتظاظ نظراً لطبيعة عمل المعبر بأعداد محددة تتراوح ما بين 250 و300 مسافر يومياً، وهذا العدد غير كافٍ لتلبية احتياجات جميع الراغبين بالسفر والحالات الإنسانية.

وأردف: نحن على تواصل مستمر مع السلطات المصرية من أجل الوصول إلى أفضل السبل لاستمرار عمل معبر رفح.

وشد على أن هيئة المعابر والحدود تعمل كل ما بوسعها من أجل التسهيل على المواطنين وتمكين أكبر عدد ممكن من السفر، وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لذلك.

وقال إن فتح معبر رفح بشكل مستمر، أمر إيجابي ومهم على الرغم من قلة عدد المسافرين يومياً، لكن نأمل أن يتطور الأمر ليتم استيعاب أعداد أكبر من المسافرين يومياً.

وتابع: "ندرك تماماً الحاجة الماسة للسفر عبر معبر رفح، باعتباره المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي".

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