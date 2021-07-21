السعودية تعلن تمديد صلاحية إقامات الوافدين الموجودين خارج المملكة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السعودية، تمديد صلاحية إقامات الوافدين الموجودين خارج المملكة، وكذلك صلاحية تأشيرات الزيارة وتأشيرات الخروج والعودة، بشكل آلي وبدون رسوم حتى أب/أغسطس المقبل.وقالت المديرية العامة للجوازات السعودية، إن القرار يأتي في إطار جهود تتخذها المملكة، للتعامل مع آثار وتبعات جائحة (كورونا)، ضمن إجراءات احترازية تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية، كما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وما زالت السعودية تعلق حركة القدوم من مجموعة دول حول العالم بما لا يشمل حملة الإقامات، تقول إنها تشهد تزايدا في تفشي فيروس (كورونا).ومنذ شباط/فبراير الماضي، علقت السعودية دخول القادمين من 20 دولة بسبب تفشي الفيروس، تم تقليصها لاحقا إلى 13 بلدا.والدول المعلق الدخول منها حاليا هم: الأرجنتين، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، تركيا، جنوب إفريقيا، لبنان، مصر، الهند، إثيوبيا، فيتنام، وأفغانستان.