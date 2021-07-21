الرئيس اللبناني: الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد في موعدها

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، إن الاستشارات النيابية لتسمية رئيس وزراء جديد مكلف بتشكيل الحكومة ستجرى في موعدها، وذلك بعد أيام قليلة من اعتذار رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري عن المهمة.وستجري الاستشارات النيابية الملزمة، الاثنين المقبل، وتم تحديد جدول مواعيد الاستشارات في هذا اليوم للكتل والنواب المستقلين لتسمية رئيس حكومة جديد، بحسب بيان صدر الإثنين الماضي، عن رئاسة الجمهورية.وكتب عون، الأربعاء، في حسابه الرسمي على (تويتر): "حسماً لأي اجتهاد أو إيحاء، فإن الاستشارات النيابية ستجرى في موعدها".وأضاف: "أي طلب محتمل لتأجيلها يجب أن يكون مبررا ومعللا"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وكان الحريري، أعلن يوم الخميس الماضي، اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، بعدما تقدم الأربعاء بتشكيلة وزارية ثانية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، لكن الأخير طلب تعديلا بالوزارات وتوزيعها الطائفي، وهو ما رفضه الحريري.وقالت الرئاسة، في بيان، إن الحريري "رفض كل التعديلات المتعلقة بتبديل الوزارات والتوزيع الطائفي لها والأسماء المرتبطة بها".