شاهد: إنقاذ امرأة بأعجوبة بعد فيضانات ضربت الصين





ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر إنقاذ سيدة صينية من الموت بعد أن جرفتها السيول.











رام الله - دنيا الوطنلقي 12 شخصا مصرعهم على الأقل، وأجلي نحو 200 ألف آخرون، جراء الفيضانات التي اجتاحت مدينة "تشنغتشو" في مقاطعة خنان وسط الصين.وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أن المدينة تشهد فيضانات، في وقت تفجرت فيه سدود، وارتفع منسوب المياه في أنهار مقاطعة خنان نتيجة الأمطار الغزيرة، في وقت رفعت فيه حالة الاستجابة للطوارئ إلى المستوى الأول.وأفادت سلطات مدينة "تشنغتشو" الواقعة في خنان، أنه "تم إجلاء نحو 200 ألف شخص، فيما تأثر 36 ألفا من سكان المدينة بالكارثة".وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ركّابا وصل منسوب المياه إلى مستوى أكتافهم في إحدى حافلات مترو "تشنغتشو"، كما وقف بعضهم على المقاعد تجنبا للغرق.وحذر الرئيس الصيني، شي جينبينغ من أن بلاده تواجه فيضانات خطيرة للغاية، مشيرا إلى إن "سدود بعض الخزّانات انفجرت، ما تسبب بإصابات خطيرة، وخسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات"، لافتا إلى أن "السيطرة على الفيضانات في وضع خطير جدا".