طائرة ركاب تتعرض لحادث جنوب الصومال

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام صومالية محلية، اليوم الأربعاء، بتعرض طائرة ركاب لحادث في مطار الواك بمنطقة جيدو جنوبي البلاد.وقالت بوابة الأخبار الصومالية (Goobjoog News) الأربعاء، إن الطائرة أقلعت من نيروبي بكينيا، ولم يتضح على الفور سبب الحادث، مشيرة إلى أن الحادث الجوي وقع في مطار الواك.وكانت الطائرة تقل نحو 45 راكبا، فيما قالت وسائل إعلام كينية إنهم جميعا بأمان، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وأظهرت الصور المتداولة للطائرة، انحرافها عن المدرج الرئيسي وارتطامها على الأرض من دون أن يتسبب ذلك بنشوب حريق فيها.