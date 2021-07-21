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دولي

(كان) تكشف: إحدى قذائف المدفعية الإسرائيلية التي أُطلقت على لبنان أخطأت الهدف

(كان) تكشف: إحدى قذائف المدفعية الإسرائيلية التي أُطلقت على لبنان أخطأت الهدف
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن إحدى قذائف المدفعية الإسرائيلية التي أطلقت على لبنان رداً على إطلاق صاروخ صباح الثلاثاء، أخطأت الهدف بمسافة كلم ونصف.

وأضافت، أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة بلبنان، فيما لم تقع إصابات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من لبنان، وسقطتا في منطقة شلومي بالجليل دون وقوع إصابات.

وقصف جيش الاحتلال، الحدود اللبنانية بالمدفعية، رداً على إطلاق الصواريخ، فيما قال مراسل قناة المنار اللبنانية، إن جيش الاحتلال قصف تلة أرمت ووادي حامول جنوبي لبنان.

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