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شؤون فلسطينية

المطران حنا: المسيحيون ببلادنا اصبحوا قلة في عددهم ولكنهم ليسوا أقلية

المطران حنا: المسيحيون ببلادنا اصبحوا قلة في عددهم ولكنهم ليسوا أقلية
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم، وفداً من أبناء الرعية الارثوذكسية من الزبابدة حيث استقبلهم في كنيسة القيامة حيث ابتدأت الزيارة بالصلاة والدعاء امام القبر المقدس والتجول داخل كنيسة القيامة.

وكان هنالك حديث روحي للمطران حيث قدم للوفد شرحا تفصيليا عن تاريخ هذه الكنيسة واهميتها والتي تعتبر المحج الأول والاساسي لكافة المسيحيين في مشارق الأرض ومغاربها حيث القبر المقدس وكلكم تعرفون بأن القيامة في ايماننا هي ركن أساسي من اركان عقيدتنا. 

ودعا المطران أبناء رعيتنا الى التمسك بإيمانهم والتشبث بكنيستهم وكذلك الانتماء الى هذا الوطن والذي هو ارض الميلاد والتجسد والقيامة والبركة والنور.

وشدد على أن هذه الأرض المقدسة هي أرضنا وهي وطننا ونحن ننتمي اليها بكل جوارحنا فحافظوا على حضوركم وتشبثوا بانتمائكم وكونوا أمناء على التراث الروحي العريق الذي يجب ان نحافظ عليه ونحن ننتمي إليه.

وقال: إن المسيحيين في هذه الديار هم قلة في عددهم ولكنهم ليسوا اقلية وهم يفتخرون بانتمائهم لهذه الارض ولهذا الشعب الذي ننتمي اليه ومن واجبنا ان ندافع عنه وعن قضيته العادلة.

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