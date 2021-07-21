ألمانيا: 400 مليون يورو مساعدات طارئة لضحايا الفيضانات





ومن المقرر أيضاً إنشاء صندوق لإعادة الإعمار وآخر للتعافي. ولن يُتخذ قرار بشأن مبلغ هذا الصندوق إلا عندما يتم تحديد مدى الضرر بقدر أكبر من الدقة في الأسابيع المقبلة، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).



كما تتضمن الخطة أيضاً إعفاء الولايات من تسديد قيمة عمليات الإنقاذ التي أجرتها الوكالات الاتحادية خلال الأيام الأخيرة للحكومة الاتحادية. ومن المقرر تخصيص أموال من الاتحاد الأوروبي أيضا لصالح جهود التعافي من كارثة الفيضانات.



ومن المقرر أن تبحث الحكومة الاتحادية هذه المسألة خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء.



رام الله - دنيا الوطنبعد أسبوع من بدء أزمة الفيضانات في ألمانيا، تعتزم الحكومة في برلين إطلاق مساعدات طارئة وذلك بهدف إصلاح الأضرار الأشد التي لحقت بالمباني والبنية التحتية البلدية وتلبية الاحتياجات الطارئة الخاصة.وتضررت ولايتا شمال الراين وستفاليا وراينلاند بفالس غربي البلاد بشكل خاص.ويصل المبلغ الإجمالي إلى حوالي 400 مليون يورو (471 مليون دولار) نصفه ستدفعه الحكومة الاتحادية والنصف الآخر من قبل الولايات الألمانية.