تونس: إقالة وزير الصحة من منصبه في ضوء تفشي (كورونا) بالبلاد





وأدّى هذا القرار إلى ازدحام كبير في مراكز التلقيح الـ29، إذ سُجل تدافع في كثير منها وعدم توفر عدد كاف من الجرعات، في وقت تشهد البلاد ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الإصابات.



في ضوء ذلك، عمدت وزارة الصحة إلى حصر عملية التلقيح بمن هم فوق سن 40 بدءاً من يوم غد الأربعاء لتجنب الفوضى.



وسيصبح وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، وزيراً للصحة بالنيابة في حكومة سبق أن شهدت انسحاب العديد من الوزراء الذين لم يخلفهم أحد، بسبب تعديل حكومي صادق عليه البرلمان لكنه لا يزال معلقاً.



رام الله - دنيا الوطنقرر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، إقالة وزير الصحة، فوزي مهدي، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، دون شرح الأسباب.ويقف مهدي وراء قرار إفساح المجال لجميع التونسيين ممن تجاوزوا 18 عاماً بتلقي اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) طوال يومي الثلاثاء والأربعاء خلال عطلة عيد الأضحى.