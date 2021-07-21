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شؤون فلسطينية

مجدلاني يثمن قرار كبرى شركات الألبان الأميركية إنهاء مبيعاتها في المستوطنات

مجدلاني يثمن قرار كبرى شركات الألبان الأميركية إنهاء مبيعاتها في المستوطنات
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني، قرار كبرى شركات الألبان الأميركية (Ben & Jerry's) انهاء مبيعاتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، قرارا شجاعا يندرج في إطار القانون الدولي و التضامن والانتصار لشعب محتل.

وأعلنت الشركة بأن عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع قيمها لإنتاج وتسويق مشتقات الحليب والبوظة".

وقال مجدلاني في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: نثمن هذا الموقف  الذي يقف إلى جانب الحق والعدالة ويتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 2334".

وتابع: هذه الخطوة تعبير واضح عن رفض الاستيطان ومخاطره، كونه عمل خارج عن القانون، وجريمة ترتكب ضد اراضي الدولة الفلسطينية، وان الاستيطان هو من أبرز العقبات امام أية تسوية سياسية.

كما ثمن مجدلاني خطوات حركة المقاطعة واهمية تعزيزها فهذه الجهود تشكل أداة ضغط على كافة الشركات التي تتعامل مع المستوطنات التي  تنهب أراضي دولة فلسطين.

قائلا لقد وجه قاضي المحكمة الفدرالية رسالة قوية ومهمة للمجتمع الدولي، وأن الدول ملزمة باحترام وتطبيق القانون الدولي والدولي الإنساني، وان الوضع القانوني للمستوطنات ومنتجاتها واضح وأنها غير شرعية وقائمة بقوة الاحتلال.

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