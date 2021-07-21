قطاع غزة: الكشف عن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، اجراء 227 فحصا مخبريا خلال ال 24 ساعة الماضية، مسجلة 31 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).وأعلنت تعافي 290 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، فيما توجد حالة وفاة، وصل اجمالي تراكمي للمصابين 115788 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1178 حالة.ووصل اجمالي المتعافين 113526 حالة، واجمالي الوفيات 1084 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 41 حالة.ووصل اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 31 حالة.