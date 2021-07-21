مباشر | حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك الحج

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في أول أيام التشريق.. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات

في أول أيام التشريق.. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات
حجاج بيت الله الحرام
رام الله - دنيا الوطن
عاد حجاج بيت الله الحرام إلى مخيماتهم في مشعر منى، بعد أن أتموا طواف الإفاضة والسعي في الحرم المكي إثر رميهم الجمرات.

وسيستكمل الحجاج رمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق التي تبدأ، اليوم الأربعاء، الحادي عشر من ذي الحجة.

وأدت وفود حجاج هذا العام طواف الإفاضة، أمس الثلاثاء، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج اكتملتا بنجاح، وفق ما نقلت قناة (العربية).

هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس (كورونا) بين الحجاج حتى الآن.

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