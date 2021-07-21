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دولي

إسرائيل: بدء العمل بشارة المناسبات بحضور أكثر من 100 شخص

إسرائيل: بدء العمل بشارة المناسبات بحضور أكثر من 100 شخص
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بدأ منتصف الليلة الماضية في إسرائيل، سريان مفعول قيود شارة المناسبات، حيث يُسمح بإقامة مناسبات في أماكن مغلقة بحضور أكثر من 100 شخص، شرط أن يكونوا متطعمين أو متعافين أو من لديهم نتائج فحص (كورونا) سلبية فقط.

وسيغرم كل من سيخالف التعليمات بألف شيكل، وصاحب المكان بمبلغ أقصاه عشرة آلاف شيكل، فيما تنوي وزارة الصحة تشديد القيود وإعادة العمل بموجب الشارة الخضراء بدءا من يوم الأربعاء المقبل.

هذا وفي مطار بن غوريون تم خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة ضبط 250 مسافرا خططوا للتوجه الى دول حمراء مع معدلات إصابة عالية، وروسيا بالأخص، ولم يحصلوا على اذن من لجنة الاستثناءات.

ولم يسمح لهم بالصعود الى الطائرات، وحاول بعضهم مغادرة إسرائيل مع جواز سفر أجنبي على الرغم من انهم إسرائيليون .

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