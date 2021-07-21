الهند تسجل حصيلة وفيات بفيروس (كورونا) هي الأعلى منذ شهر





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 3998 حالة وفاة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، تسجيل 42015 إصابة جديدة بالفيروس في نفس الفترة الزمنية، بينما قفزت أعداد الوفيات اليومية إلى 3998 وفاة، وهي أعلى مستوياتها منذ 12 حزيران/ يونيو الماضي.



وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات في الهند بلغ 31.22 مليون إصابة، بينما يقدر عدد لوفيات حتى اللحظة بـ 418.480 وفاة.





رام الله - دنيا الوطنسجلت الهند اليوم الأربعاء، حصيلة وفيات بفيروس (كورونا) المستجد، هي الأعلى منذ شهر.