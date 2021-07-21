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شؤون فلسطينية

قطاع غزة: أربع إصابات بينها خطيرة بخمسة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: أربع إصابات بينها خطيرة بخمسة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية هادئة نوعًا ما منذ الصباح الباكر وتزداد في ساعات الليل على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن التي تم استهدافها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث سير في غزة نتج عنه إصابة متوسطة، وحادث سير في شمال القطاع نتج عنه إصابة خطيرة، وثلاثة حوادث سير في الوسطى نتج عنهم إصابتين بحالة متوسطة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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