دولي

بايدن يمدد "طوارئ" لبنان ويتهم إيران بتقويض سيادته

بايدن يمدد "طوارئ" لبنان ويتهم إيران بتقويض سيادته
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بلبنان التي كان مقررًا انتهاء أجلها مطلع آب/ أغسطس المقبل.

ووفق موقع (روسيا اليوم) فإن حالة الطوارئ الوطنية هي حق يمنحه الكونجرس للسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس، للتعامل مع الأزمات الطارئة بسرعة وحسم، ويحق له أن يتجنب أي قيود أو حدود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات.

وقال البيت الأبيض: إن استمرار نقل إيران أسلحة إلى حزب الله بما فيها تلك المتطورة بشكل متزايد يقوض سيادة لبنان، مضيفًا: "تزويد إيران لحزب الله بأسلحة متطورة بشكل متزايد يؤدي إلى عدم استقرار سياسي واقتصادي بالمنطقة".

وأكد البيت الأبيض أن أنشطة إيران مثل نقل أسلحة متطورة إلى حزب الله تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي الأمريكي.

وختم البيت الأبيض، بيانه، بالقول: "الرئيس بايدن قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بلبنان بسبب استمرار الأنشطة المهددة للأمن القومي".

ويمنح الدستور الأمريكي للرئيس حق مواجهة الحالات الطارئة بما يستدعي سرعة الحركة واتخاذ قرارات حاسمة أمام ظروف طارئة تمثل تهديدات كبرى للولايات المتحدة الأمريكية.

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