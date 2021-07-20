عجل يقتل شخصين ويُصيب آخرين في مصر

رام الله - دنيا الوطنلقى شخصان مصرعهما وأصيب شخصان آخران بكسور وجروح، إثر سقوط "عجل أضحية" من أعلى سيارة نصف نقل تسبب في انقلاب سيارتهم الخاصة وافتعال الحادث بالطريق الإقليمي بالقرب من نزلة الباجور في المنوفية بمصر.وتم نقل المتوفين والمصابين على إثرها إلى قسم العناية بمستشفى الباجور، وفق ما نقل موقع صحيفة (البيان).وأكد شهود عيان فرار سائق سيارة النقل المتسببة بالحادث، فيما أعلنت الشرطة أنه "يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث وإصدار تصاريح بدفن الجثامين".