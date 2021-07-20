مصطفى البرغوثي: قرار شركة بن اند جيرسي انتصار جديد لحركة المقاطعة

رام الله - دنيا الوطنقال مصطفى البرغوثي: إن قرار شركة بن اند جيرس مقاطعة المستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية يمثل انتصارا جديدا لحركة المقاطعة ضد الاحتلال ونظام الأبرتهايد الإسرائيلي بعد القرار التاريخي لصندوق الاستثمار النرويجي سحب الاستثمارات من أي شركة تعمل في المستعمرات.وأضاف البرغوثي: إن انفعال رئيس الوزراء الإسرائيلي وهجومه على الشركة يدل على مدى تأثير حركة المقاطعة وعلى فاعلية ما أنجز من نشر لأسماء الشركات التي تخرق القانون الدولي بعملها في المستعمرات الإسرائيلية.كما أكد أن دعوة السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة لفرض عقوبات على شركة بن اند جيرسي يدل على تخبط وسخافة الساسة الإسرائيليين.