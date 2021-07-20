إعلام الاحتلال: الإدارة الأمريكية طلبت من "إسرائيل" المساعدة في حل الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبت من حكومة الاحتلال المساعدة في حل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.وقالت الإذاعة الإسرائيلية: إن المسؤولين الأمريكيين طلبوا من حكومة الاحتلال ضرورة المساعدة في حل الأزمة الاقتصادية للسلطة، عبر وسائل مختلفة من أبرزها تقليص خصم أموال عائدات الضرائب.وأكدت أن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية هادي عمرو، عبر خلال زيارته للمنطقة عن قلقه من الوضع الذي تمر به السلطة الفلسطينية في الوقت الراهن وخاصة على الجانب الاقتصادي.ولفتت الإذاعة إلى وجود اتصالات لبحث بعض المشاريع الاقتصادية إضافة إلى الأوضاع في قطاع غزة والتي تشكل جانبًا مهمًا من تلك الاتصالات.وبينت أن حكومة الاحتلال تطلب أن تؤدي السلطة الفلسطينية دورا فعالا في عملية إعادة إعمار غزة، حيث احتلت هذه القضية جانبا مهما من المحادثات التي أجراها هادي عمرو في المنطقة.