بعد سلسلة الارتفاعات.. كيف سيكون الطقس غدًا؟

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس فلسطين يوم غدٍ الأربعاء الموافق 21 تموز/ يوليو، انخفاضًا على درجات الحرارة، التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 2-3 درجات.وأوضحت أن ساعات نهار الغد تسود خلالها أجواء حارة بشكل عام في كافة المناطق، وتسود أجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت وطبريا، وفي ساعات الليل تنكسر حدة الاجواء الحارة في كافة المناطق مع طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة مع هبات تنشط أحياناً.فيما يتلاشى تأثير الموجة الحارة تمامًا الخميس المقبل، وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الصيفية الاعتيادية، وفي ساعات الصباح يسود طقس معتدل مع تشكل للغيوم المتفرقة، ثم ترتفع الحرارة نهاراً لتسود أجواء حارة نسبياً إلى حارة في معظم المناطق وتصحو السماء، وفي ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء وتميل للبرودة قليلاً في القمم الجبلية ساعات الليل مع غيوم متفرقة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط احياناً.