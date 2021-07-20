حريق ضخم في أحراش "الزير" قرب مستوطنة "تكواع" شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناندلع حريق كبير، مساء الثلاثاء، في أحراش "الزير" المجاور لمستوطنة "تكواع" المقامة على أراضي بلدة تقوع شرق بيت لحم.وأفادت مصادر محلية، بأن النيران اندلعت في الأشجار الحرجية وامتدت إلى مساحات واسعة بفعل الرياح.وشوهدت العديد من طواقم الإطفاء الإسرائيلية، تهرع إلى المنطقة لإطفاء الحريق، الذي امتد إلى الجهة الشمالية من المستوطنة.وقالت مصادر عبرية، إنه تم إخلاء المستوطنين من البيوت المجاورة للحريق، وتعمل طواقم الإطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب.