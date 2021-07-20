شؤون فلسطينية

الاحتلال يهاجم منزل عائلة الأسير المقدسي عبد دويات

الاحتلال يهاجم منزل عائلة الأسير المقدسي عبد دويات
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت شرطة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الاسير المقدسي عبد دويات الكائن في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة، وفتشته وخربت محتوياته وصادرت مبلغا ماليا (2500 شيكل)، بحجة أن العائلة تلقت مبالغ مالية من السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما سلمت عائلة الاسير قرارا عسكريا يطالب بدفع مبلغ (20 الف دولار) إضافة لثلاثة الاف شيكل.

يذكر ان الاسير دويات (25 عاما) معتقل منذ 26/1/2016 ويقضي حكما بالسجن 18 عاما، وفرضت عليه المحكمة الاحتلالية غرامة بقيمة 100 الف شيكل بحجة القائه حجرا على سيارة مستوطن ما تسبب بمقتله.

كما أغلقت سلطات الاحتلال منزل العائلة، وسحبت هويته المقدسية، وصادرت إدارة سجون الاحتلال مخصص "الكانتين" من حسابه في السجن.

وقبل عدة أيام حجزت سلطات الاحتلال على حساب والدته البنكي ووضعت يدها على الرصيد.

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