أكاليل من الزهور باسم الرئيس عباس على أضرحة الشهداء في مخيم اليرموك

رام الله - دنيا الوطنباسم السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وضع مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، اليوم الثلاثاء صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، أكليلاً من الزهور على أضرحة الشهداء في مخيم اليرموك وعلى ضريح القائد الوطني سفير دولة فلسطين بدمشق محمود الخالدي، وسط حضور لأهالي الشهداء.وقرأ السفير عبد الهادي واهالي الشهداء سورة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار، وعاهدوهم على المضي قدما على دربهم حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحرير فلسطين.وفي كلمة للسفير عبد الهادي أكد من خلالها بأن زيارة أضرحة الشهداء في كل مناسبة وتكليل أضرحتهم بالزهور واجب لأنهم أنبل بني البشر.وتابع: نوجه التحية لشعبنا ولأهلنا المرابطين الصامدين في المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً بأنه بقيادة الرئيس محمود عباس الذي يقود السفينة في بحر هائج نحن واثقون بأن الرئيس يستطيع إيصال هذه السفينة إلى بر الأمان وبر الأمان هو تحرير القدس وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.وأيضاً أكد السفير عبد الهادي بان شعبنا في سوريا يعاهد من جديد الرئيس محمود عباس على الاستمرار في النضال والوقوف إلى جانبه للوصول إلى التحرير.