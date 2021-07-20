اشتية يضع إكليلًا من الزهور على قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات

رام الله - دنيا الوطنوضع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، نيابة وباسم الرئيس محمود عباس، إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الشهيد ياسر عرفات، اليوم الثلاثاء برام الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وقال رئيس الوزراء: "أتقدم باسم الرئيس محمود عباس بكل التحية والتهاني الى شعبنا الفلسطيني العظيم في كل مكان، في الشتات وقطاع غزة والعاصمة القدس وكل الأراضي الفلسطينية، ونتذكر في هذا اليوم شهدائنا الابطال وأسرانا البواسل ونتمنى الشفاء لجرحانا".وأضاف اشتية: "في يوم العيد نتقدم بخالص التحية الى أمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع، وندعو أن يعم السلام ويكون يوم فرح في حياة أطفالنا وشيوخنا ونسائنا، وأن يكون النصر حليف شعبنا ان شاء الله".