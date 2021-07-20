شؤون فلسطينية

شاهد: الصحفية فاتن علوان ترد على الناطق باسم الشرطة حول أسباب اعتقالها

شاهد: الصحفية فاتن علوان ترد على الناطق باسم الشرطة حول أسباب اعتقالها
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الصحفية، فاتن علوان، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ترد فيه على العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، حول أسباب اعتقالها.

وقالت الصحفية فاتن: "بما أنني مؤدية كل متطلبات الوطن، حيث تم إصابتي ودخلت السجون الإسرائيلية، والحمد لله ختمتها بالسجون الفلسطينية".

وأضافت: "بما أن السيد لؤي ارزيقات قرر نشر تفاصيل قضيتي كاملة تحت بنت انفاذ القانون، وأنني صرت حرامية وأكتب شيكات بدون رصيد، فمن حقي أن أجيب عليه، حيث أني مطلوبة للعدالة منذ عام 2018 من الناحية القانونية".

التفاصيل في الفيديو التالي: 



 




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