دولي

قضية جنائية في فرنسا بخصوص صورة لماكرون على شكل هتلر

قضية جنائية في فرنسا بخصوص صورة لماكرون على شكل هتلر
رام الله - دنيا الوطن
قالت محطة إذاعة (فرانس بلو)، إن النيابة العامة في طولون الفرنسية فتحت قضية جنائية، تتعلق بظهور لافتة ظهر فيها الرئيس إيمانويل ماكرون، في هيئة أدولف هتلر.

ووفقا للإذاعة، ظهرت في الأيام في طولون وبلدية لا سين سور مير، ملصقات عليها صور سريالية (Photomontage) وظهر فيها ماكرون في صورة هتلر، وبجانبه بأحرف بيضاء على خلفية حمراء توجد عبارة: "عليك الخضوع وأخذ اللقاح". كما توجد بجانبه كلمة LREM، وهي اختصار لاسم  حزب ماكرون. وتقوم دائرة الأمن التابعة لشرطة طولون بالتحقيق في هذه القضية الجنائية، وفقا للمادة "تشهير" من قانون العقوبات الجنائية.

وفقا لصحيفة Var-Matin الإقليمية، صاحب رسوم الكاريكاتير المذكورة، هو الناشط المحلي ميشيل انجفلوري، المعروف بقيامه بمثل هذه الأعمال. ونوهت الصحيفة بأنه أراد بهذا الشكل أن يتحدث بسخرية عن بطاقات العبور الصحية في فرنسا، وعن التطعيم الإجباري للعاملين في مجال الصحة.

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