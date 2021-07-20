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السيسي يصدر قرارا بجمع مدينتين في مدينة واحدة

السيسي يصدر قرارا بجمع مدينتين في مدينة واحدة
رام الله - دنيا الوطن
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بضم مدينة مارينا إلى نطاق مدينة العلمين الجديدة.

واطلع الرئيس المصري على المخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي لمصر امتدادا من مدينة الإسكندرية وحتى مدينة السلوم غربا وهو المخطط الذي يهدف لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة من خلال إنشاء عدة مشروعات تنموية عملاقة جاري العمل بها في تلك البقعة الجغرافية وربط تلك المشروعات ببعضها البعض بشبكة طرق متطورة ووسائل نقل حديثة وخطوط السكك الحديدية الجديدة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابع الرئيس المصري أيضا المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي المتكامل "الدلتا الجديدة"، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان في مراحله الاولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية.

ويضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع "مستقبل مصر". كما يضم القطاع الغربي كذلك مشروع محطة الضبعة النووية، ومطار العلمين الدولي، ومدينة رأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة إلى محافظة مطروح، ومن ضمن المشروعات الاساسية أيضا لتنمية القطاع الغربي مدينة العلمين الجديدة بمساحة 50 ألف فدان بمناطقها السكنية المختلفة وسلسلة الأبراج ومدينة الفنون والثقافة وجامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا والأكاديمية البحرية للعلوم والممشي السياحي على الكورنيش بطول 14 كم والمنطقة المركزية وهي المدينة المنتظر استيعابها لحوالي 2 مليون نسمة.

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