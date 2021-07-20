شؤون فلسطينية

البزم: الداخلية تواصل عملها في خدمة شعبنا وحفظ أمنه واستقراره

البزم: الداخلية تواصل عملها في خدمة شعبنا وحفظ أمنه واستقراره
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم أن الوزارة بكافة أجهزتها تواصل عملها بكل عزم وقوة؛ من أجل خدمة شعبنا والحفاظ على أمنه واستقراره.

وأبرق البزم، في رسالة مرئية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بأطيب الأمنيات لأبناء شعبنا الفلسطيني بحلول العيد، سائلاً الله تعالى أن يعيده علينا باليمن والخير والبركات، وقد تحررت بلادنا ومقدساتنا من دنس الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما جاء على موقع الوزارة الالكتروني.

كما أبرق المتحدث باسم الداخلية بالتهنئة لأهلنا المرابطين في مدينة القدس المحتلة، ووجّه التحية لأهالي الشهداء وخاصة الذين ارتقوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وكذلك الجرحى والأسرى في سجون الاحتلال.

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