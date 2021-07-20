الرئيس المالي المؤقت يتعرض لمحاولة طعن خلال صلاة العيد

رام الله - دنيا الوطنتعرض الرئيس المالي المؤقت العقيد آسيمي غويتا، صباح اليوم الثلاثاء، لمحاولة طعن بالسكين وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).وقالت الوكالة: "إن الرئيس المؤقت الذي يتولى مهامه منذ 24 مايو الماضي، تعرض إن الهجوم نفذه مسلحان يحمل أحدهما السكين في المسجد الكبير بالعاصمة باماكو، حين كان غويتا يؤدي صلاة عيد الأضحى".ونقلت الوكالة، عن شهود، قولهم: "إن الهجوم وقع أثناء ذبح الأضحية"، مؤكدين أن الرئيس المؤقت لم يصب بأذى وأنه نقل على الفور من المكان.