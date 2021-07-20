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بماذا علق بينت وغانتس على إطلاق الصواريخ من لبنان؟

بماذا علق بينت وغانتس على إطلاق الصواريخ من لبنان؟
رام الله - دنيا الوطن
قال نفتالي بينت، رئيس الوزراء الاسرائيلي: "الليلة أطلقت صواريخ من لبنان، وقام الجيش الإسرائيلي بالرد على ذلك"، بحسب ما صدر عن مكتب بينت صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف بينت: "أقول بوضوح، لن نسمح بالمساس بسيادة إسرائيل وأمنها، ومن يحاول إيذاءنا سيدفع ثمناً باهضاً".

بدوره، أكد بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، في تغريدة على موقع (تويتر)، أن المسؤولية عن إطلاق الصواريخ الليلة، تقع على عاتق الدولة اللبنانية، التي تسمح بتنفيذ هذه الأعمار من أراضيها، على حد تعبيره.

وأشار غانتس إلى أن إسرائيل ستتصرف ضد أي تهديد لسيادتها ومواطنيها، وسترد وفقا لمصالحها في الزمان والمكان المناسبين.

وقال: "لن نسمح للأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في لبنان بأن تصبح تهديدا أمنيا "لإسرائيل".

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