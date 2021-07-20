شاهد: روسيا تختبر منظومة (إس-500)













رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم في ميدان الرمي "كابوستين يار"، تنفيذ عمليات إطلاق قتالية اختبارية لأحدث منظومة دفاع جوي صاروخية من طراز (إس-500).وتم خلال هذه الاختبارات استهداف هدف باليستي عالي السرعة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضافت الوزارة، في بيانها: " قامت منظومة دفاع جوي صاروخية من طراز (إس-500) في ميدان الرمي كابوستين يار، بتنفيذ عمليات إطلاق تجريبي على هدف باليستي عالي السرعة. وتمت إصابة الهدف بدقة"..ونوه البيان، بأن هذه الصليات الاختبارية، أكدت الخصائص التكتيكية والفنية منظومة "إس-500" وفعاليتها العالية كوسيلة للدفاع الجوي.وقال البيان: "بعد الانتهاء من الدورة الكاملة للاختبارات، تنص الخطط على تسليم أول منظومات"إس-500" إلى وحدات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي المنتشرة بالقرب من موسكو".في أغسطس 2020، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، عن بدء الاختبارات الحكومية لمنظومة "إس-500".ويشار إلى أن مواصفات أنظمة "إس- 500" تسمح لها بتدمير أهداف باليستية وديناميكية جوية، وكافة نماذج الأسلحة فرط الصوتية، بما في ذلك في الفضاء الكوني القريب.