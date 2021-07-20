شاهد: صواريخ قرب القصر الرئاسي في كابل وقت صلاة العيد













رام الله - دنيا الوطنأظهر بث تلفزيوني على الهواء مباشرة أصوات سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي في كابل عاصمة أفغانستان، الثلاثاء، خلال صلاة عيد الأضحى.وأكمل الرئيس أشرف غني وآخرون في محيط القصر صلاة العيد، رغم سماع دوي الانفجارات، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأطلق صاروخان على الأقل، قبيل خطاب مرتقب لغني بمناسبة عيد الأضحى، وفق وسائل إعلام وشهود.وسمع الدوي في أنحاء المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا، التي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها الأميركية.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي: "أطلق أعداء أفغانستان هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابل".وأضاف: "أصابت جميع الصواريخ 3 أجزاء مختلفة (من العاصمة). بناء على معلوماتنا الأولية لم يسقط أي ضحايا. يجري فريقنا تحقيقات".وبعد الاعتداء بدقائق، بدأ غني إلقاء خطابه بحضور عدد من كبار المسؤولين.وسبق أن استهدفت صواريخ القصر مرات عديدة، كان آخرها في ديسمبر الماضي.وتتزامن العملية مع هجوم واسع تشنه طالبان في أنحاء البلاد، في وقت تمضي القوات الأجنبية قدما بانسحابها المقرر استكماله بحلول 31 أغسطس المقبل.