جنين: قوات الاحتلال تمنع المواطنين من دخول يعبد أو الخروج منها

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، المواطنين من دخول بلدة يعبد جنوب غرب جنين، أو الخروج منها.





وقالت مصادر محلية وشهود عيان: "إن دوريات الاحتلال نصبت عددا من الحواجز العسكرية على الطرق المؤدية إلى البلدة، وكذلك مدخل قرية كفيرت المجاورة، وذلك للتنغيص على المواطنين في أول ايام عيد الأضحى المبارك"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





وأضافت، أن الجنود شرعوا بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ومنعتهم من الدخول أو الخروج، بالتزامن مع نشر فرقة مشاه بين حقول الزيتون، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق ترابية.

رام الله - دنيا الوطن