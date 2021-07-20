أول تعليق لحماس على القصف الإسرائيلي لمناطق بسوريا ولبنان

رام الله - دنيا الوطنأكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف سوريا ولبنان في ليلة العيد، وقبله اقتحام المسجد الأقصى، في عدوان متجدد وبلطجة ضد كل المنطقة.وقال قاسم في تصريح له، صباح اليوم الثلاثاء: "هذه العربدة الصهيونية ضد الأمة لن يوقفها إلا مقاومة شاملة تتوحد فيها طاقات الأمة وقواها الحية على مواجهة المشروع الصهيوني وسلوكه العدواني".وكان وكالة الأنباء السورية، قد قالت فجر اليوم الثلاثاء: "إن الدفاعات الجوية السورية تصدت، عند منتصف الليل، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في منطقة السفيرة بريف حلب".وأضافت، نقلاً عن مصدر عسكري سوري: "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدواناً بالصواريخ حوالي الساعة الحادية عشر و37 دقيقة مساءً، فيما أسقطت الدفاعات الجوية معظم الصواريخ، مبيناً أن العدوان أسفر عن خسائر مادية دون تسجيل إصابات".