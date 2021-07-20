شؤون فلسطينية

خلال لقائه بايدن.. العاهل الأردني: يجب أن ينال الفلسطينيون حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة

خلال لقائه بايدن.. العاهل الأردني: يجب أن ينال الفلسطينيون حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وقيام دولته المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد ملك الأردن خلال لقاء قمة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في البيت الأبيض بواشنطن، والتي تصدرت أجندتها القضية الفلسطينية، وجوب العمل على إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد تناول العاهل الأردني التطورات الحاصلة في مدينة القدس، حيث شدّد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، لا سيما في الحرم القدسي الشريف، لافتا إلى مواصلة الأردن تأدية دوره التاريخي والديني الثابت في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

كما ثمّن الخطوات الإيجابية للإدارة الأميركية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، واستئناف المساعدات الأميركية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بتقديم تبرعات إضافية بقيمة 136 مليون دولار، لتصل قيمة التبرعات الأميركية للوكالة هذا العام إلى 318 مليون دولار.

وتناولت القمة التي حضرها ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

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