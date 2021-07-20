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طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الجمعة

طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد، اليوم الثلاثاء، مع تراجع في حدتها وانخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو حارا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الاغوار، ودرجات الحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو حارا نسبياً قي معظم المناطق حاراً في الأغوار، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الأربعاء 2021-07-21: تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت على البلاد و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويكون الجو حارا نسبيا إلى حار ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2021-07-22: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2021-07-23: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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