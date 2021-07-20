شؤون فلسطينية

كبرى شركات الألبان الأميركية توقف عملها في المستوطنات الإسرائيلية

كبرى شركات الألبان الأميركية توقف عملها في المستوطنات الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أنهت كبرى شركات الألبان الأميركية ( Ben & Jerry's ) عملها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وقالت الشركة، في بيان لها، أمس الإثنين، نشرته على موقعها الإلكتروني، "إن عملنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع قيم شركتنا لإنتاج وتسويق مشتقات الحليب والبوظة"، مضيفة "إننا نعترف بالمخاوف التي يشاركنا فيها زبائننا وشركاؤنا".

يذكر أن المتضامنين مع الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الأميركية نجحوا في إجبار الشركة على سحب استثماراتها ووقف عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن قاموا بحملات متوالية لمنعها من العمل في المستوطنات الإسرائيلية.

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