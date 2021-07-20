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  • جيش الاحتلال يقصف بالمدفعية الحدود اللبنانية

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إطلاق صواريخ من لبنان تجاه الجليل الأعلى وجيش الاحتلال يرد بقصف مدفعي

إطلاق صواريخ من لبنان تجاه الجليل الأعلى وجيش الاحتلال يرد بقصف مدفعي
تصدي الدفاعات الجوية السورية لهجوم إسرائيلي (أرشيف)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من لبنان، وسقطتا في منطقة شلومي بالجليل دون وقوع إصابات.

وقصف جيش الاحتلال، الحدود اللبنانية بالمدفعية، رداً على إطلاق الصواريخ، فيما قال مراسل قناة المنار اللبنانية، إن جيش الاحتلال قصف تلة أرمت ووادي حامول جنوبي لبنان.

ودوت صفارات الإنذار، في مستوطنات شمال "إسرائيل" فجراً، فيما أعلن جيش الاحتلال أنه يجري الحدث "قيد المراجعة".

وكان جيش الاحتلال شن عند منتصف الليل، عدواناً جديداً على منطقة السفيرة في ريف حلب، شمال سوريا.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية، أن الدفاعات الجوية تصدت لمعظم الصواريخ، ولم يسجل إصابات في العدوان.

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