هنية: المقاومة لن تتراجع عن مطالبها لإنجاز صفقة تبادل جديدة

رام الله - دنيا الوطنقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): "عدينا عيدان، عيد النحر والنصر، فهذا هو العيد الثاني الذي يمر علينا بعد الملحمة الجهادية البطولية التي سطرها شعبنا ومقاومتنا في معركة سيف القدس".وأكد هنية في كلمة له، بمناسبة حلول عيد الأضحى، مساء اليوم الاثنين، أن معركة سيف القدس، أكدت بأن الصراع لن يعود إلى ما كان عليه، لافتا إلى أن المقاومة هي من تملك المبادئة والمبادرة والقدرة على تحديد الزمان والمكان.وأشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن القدس ستبقى في قل اهتمامات المقاومة، وأن على الاحتلال ألا يكرر تجارب العبث بالمقدسات.وقال هنية: "رسخت المقاومة معادلة ذهبية وهي أن القدس ليست بعيدة عن مرماها وأن القدس لها سيف ودرع يحميها من أي اعتداء"، مؤكدا في الوقت ذاته أن المقاومة لن تتراجع عن مطالبها في إنجاز صفقة تبادل جديدة.وفي السياق، وجه هنية، كلمة إلى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، قائلا: "أهلنا في فلسطين المحتلة عام ٤٨ كنتم لوحة عظيمة وشرفاً إضافياً في معركة سيف القدس والدفاع عن الشيخ جراح والمسجد الأقصى".