غنام: احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء جريمة إنسانية

رام الله - دنيا الوطنزارت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام وأمين سر تنظيم حركة فتح في محافظة نابلس محمد حمدان عائلة الشهيد بلال رواجبة في عراق التايه بنابلس، المحتجز جثمانه لدى الاحتلال منذ استشهاده نهاية العام الماضي .واكدت د.غنام أن احتجاز الاحتلال لجثمان الشهيد رواجبة وجثامين نحو 250 شهيد جرائم بحق الإنسانية تضاف إلى سجل جرائمه، ناقلة تحيات الرئيس محمود عباس لوالدي الشهيد، مشيرة إلى أن فخامته يولي اهتماما خاصا لعائلات الشهداء والأسرى .وبينت أن الاحتلال لا يكتفي باستهداف واعدام شهدائنا بدم بارد بل يتعدى ذلك إلى حرمان الأهالي من احتضان ودفن ابنائهم، لافتة إلى أن صرخة والدة الشهيد واضرابها عن الطعام والكلام يجب أن يلامس ضمير كل احرار العالم .وحيت د.غنام والدة الشهيد رواجبة وجميع أمهات الشهداء والأسرى الصابرات والمتحديات برغم الاحتلال وجبروته وظلمه، مهنئة إياهن وكافة أبناء شعبنا بحلول عيد الاضحى المبارك ومتمنية أن يعيده الله علينا وقد تحققت اماني شعبنا بإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة كافة أسرانا واسيراتنا الى احضان عائلاتهم سالمين، وجثامين كافة شهدائنا الابرار المحتجزة لعائلاتهم.