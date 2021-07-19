شاهد: قتلى وجرحى في انفجار بسوق شعبي بمدينة الصدر في بغداد

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، وقوع قتلى وجرحى، في حادث انفجار عبوة ناسفة بسوق شعبي بمدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد.



وقالت الخلية في بيان: "وقع اعتداء إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد"، بحسب ما جاء على موقع وكالة الأنباء العراقية (واع).



بدورها، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، استنفار مؤسساتها وملاكاتها لإسعاف جرحى التفجير الذي طال مدينة الصدر.



وقال سيف البدرن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية: "إن الوزارة تستنفر جميع مؤسساتها وملاكاتها لتقديم الخدمة اللازمة لإسعاف وعلاج جرحى التفجير الذي طال أحد أحياء مدينة الصدر ببغداد"، بحسب الوكالة ذاتها.



من جانبه، أعلن المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول صدور أمر من القائد العام بتوقيف أمر القوة الماسكة لموقع الانفجار بمدينة الصدر.



وقال اللواء رسول في تغريدة: "إن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر بإيداع أمر الفوج الأول لواء الرابع شرطة اتحادية أمر القوه الماسكة للأرض في سوق الوحيلات بمدينة الصدر التوقيف".



وأضاف: "إن الأمر تضمن التوجيه بفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد بالحادث".



صحيفة (السومرية نيوز) العراقية، نقلت عن مصدر أمني، بأن انفجاراً لعبوة ناسفة وقع، مساء اليوم الاثنين، في سوق شعبي بمدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد، أسفر عن مقتل واصابة 48 شخصاً.



وقال المصدر في حديث للصحيفة العراقية: "إن الحصيلة النهائية لضحايا انفجار عبوة داخل سوق في مدينة الصدر بلغت 18 قتيلاً بينهم طفل و30 جريحا".











رام الله - دنيا الوطن