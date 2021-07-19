عاجل

  • هنية: المقاومة لن تتراجع عن مطالبها من أجل إنجاز صفقة تبادل جديدة

عربي

شاهد: قتلى وجرحى في انفجار بسوق شعبي بمدينة الصدر في بغداد

شاهد: قتلى وجرحى في انفجار بسوق شعبي بمدينة الصدر في بغداد
رام الله - دنيا الوطن
أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، وقوع قتلى وجرحى، في حادث انفجار عبوة ناسفة بسوق شعبي بمدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد.

وقالت الخلية في بيان: "وقع اعتداء إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد"، بحسب ما جاء على موقع وكالة الأنباء العراقية (واع).

بدورها، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، استنفار مؤسساتها وملاكاتها لإسعاف جرحى التفجير الذي طال مدينة الصدر. 

وقال سيف البدرن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية: "إن الوزارة تستنفر جميع مؤسساتها وملاكاتها لتقديم الخدمة اللازمة لإسعاف وعلاج جرحى التفجير الذي طال أحد أحياء مدينة الصدر ببغداد"، بحسب الوكالة ذاتها.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول صدور أمر من القائد العام بتوقيف أمر القوة الماسكة لموقع الانفجار بمدينة الصدر.

وقال اللواء رسول في تغريدة: "إن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر بإيداع أمر الفوج الأول لواء الرابع شرطة اتحادية أمر القوه الماسكة للأرض في سوق الوحيلات بمدينة الصدر التوقيف".

وأضاف: "إن الأمر تضمن التوجيه بفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد بالحادث".

صحيفة (السومرية نيوز) العراقية، نقلت عن مصدر أمني، بأن انفجاراً لعبوة ناسفة وقع، مساء اليوم الاثنين، في سوق شعبي بمدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد، أسفر عن مقتل واصابة 48 شخصاً.

وقال المصدر في حديث للصحيفة العراقية: "إن الحصيلة النهائية لضحايا انفجار عبوة داخل سوق في مدينة الصدر بلغت 18 قتيلاً بينهم طفل و30 جريحا".


 


أخبار ذات صلة

وزير الصحة السعودي: الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدا

وزير الصحة السعودي: الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدا

ضابط أمريكي سابق يكشف دور إسرائيل في مقتل جمال خاشقجي

ضابط أمريكي سابق يكشف دور إسرائيل في مقتل جمال خاشقجي

بهذه الطريقة.. خطبة عرفة تصل إلى الملايين بعشر لغات

بهذه الطريقة.. خطبة عرفة تصل إلى الملايين بعشر لغات

محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يبحثان العلاقات الثنائية الراسخة

محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يبحثان العلاقات الثنائية الراسخة

الكشف عن موعد تسمية رئيس الحكومة اللبنانية المقبل

الكشف عن موعد تسمية رئيس الحكومة اللبنانية المقبل

الصحة السعودية: ارتفاع ملحوظ بإصابات (كورونا) خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الصحة السعودية: ارتفاع ملحوظ بإصابات (كورونا) خلال الـ24 ساعة الأخيرة

مأساة بالمغرب.. حريق يلتهم ثمانية أشخاص من أسرة واحدة

مأساة بالمغرب.. حريق يلتهم ثمانية أشخاص من أسرة واحدة

بايدن يستقبل العاهل الأردني اليوم في البيت الأبيض

بايدن يستقبل العاهل الأردني اليوم في البيت الأبيض

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غنام: احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء جريمة إنسانية

غنام: احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء جريمة إنسانية

مستوطنون يزرعون أشجاراً في منطقتي الفارسية وعين الحلوة بالأغوار الشمالية

مستوطنون يزرعون أشجاراً في منطقتي الفارسية وعين الحلوة بالأغوار الشمالية

الرئيس يهنئ أمير الكويت بحلول عيد الأضحى المبارك

الرئيس يهنئ أمير الكويت بحلول عيد الأضحى المبارك

الصين تكشف عن ثلاثة مسارات لتنفيذ حل الدولتين.. فما هي؟

الصين تكشف عن ثلاثة مسارات لتنفيذ حل الدولتين.. فما هي؟

نحو 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

نحو 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

صور: بدعم من الإمارات.. الدفاع المدني بغزة يتسلم مركبة إنقاذ &#34;سلم هيدرلويكي&#34;

صور: بدعم من الإمارات.. الدفاع المدني بغزة يتسلم مركبة إنقاذ "سلم هيدرلويكي"

الرئيس عباس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك

الرئيس عباس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك

رام الله: الشرطة تصدر بياناً للرأي العام بشأن توقيف الصحفية فاتن علوان

رام الله: الشرطة تصدر بياناً للرأي العام بشأن توقيف الصحفية فاتن علوان

منوعات

المخرج محمد العدل ينجو من حادثة موت محققة.. بالتفاصيل

المخرج محمد العدل ينجو من حادثة موت محققة.. بالتفاصيل

شاهد: أول تعليق من هالة صدقي بعد حبس طليقها

شاهد: أول تعليق من هالة صدقي بعد حبس طليقها

شاهد: نشوى مصطفى تهاجم أحد متابعيها: &#34;مش عاجبك غور&#34;.. هل قصدت حلا؟

شاهد: نشوى مصطفى تهاجم أحد متابعيها: "مش عاجبك غور".. هل قصدت حلا؟

والد ​رانيا يوسف يثير الجدل &#34;نشأتي العسكرية جعلتها ملتزمة دينياً&#34;

والد ​رانيا يوسف يثير الجدل "نشأتي العسكرية جعلتها ملتزمة دينياً"

ما حقيقة تعرض نوال الزغبي لأزمة صحيّة حادة خلال حفلها؟

ما حقيقة تعرض نوال الزغبي لأزمة صحيّة حادة خلال حفلها؟

لهذا السبب.. أشرف زكي يتعرض لألفاظ نابية من رجل دين

لهذا السبب.. أشرف زكي يتعرض لألفاظ نابية من رجل دين

بعدما تبرأت من فيلم &#34;مش أنا&#34;.. كم بلغ أجر حلا شيحة عن فيلمها؟

بعدما تبرأت من فيلم "مش أنا".. كم بلغ أجر حلا شيحة عن فيلمها؟

شاهد: فاطمة الأنصاري تثير الجدل باستعراضها لشبكتها الماسية من زوجها

شاهد: فاطمة الأنصاري تثير الجدل باستعراضها لشبكتها الماسية من زوجها

شاهد: حلا شيحة تكذب والدها وتقف بجانب زوجها معز مسعود

شاهد: حلا شيحة تكذب والدها وتقف بجانب زوجها معز مسعود

ياسمين عبدالعزيز تدخل في غيبوبة.. وهذا وضعها الصحي

ياسمين عبدالعزيز تدخل في غيبوبة.. وهذا وضعها الصحي

عربي

محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يبحثان العلاقات الثنائية الراسخة

محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يبحثان العلاقات الثنائية الراسخة

الصحة السعودية: ارتفاع ملحوظ بإصابات (كورونا) خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الصحة السعودية: ارتفاع ملحوظ بإصابات (كورونا) خلال الـ24 ساعة الأخيرة

بايدن يستقبل العاهل الأردني اليوم في البيت الأبيض

بايدن يستقبل العاهل الأردني اليوم في البيت الأبيض

نائب مصري يرد على السفارة الإسرائيلية: دوركم المشبوه بمساندة أثيوبيا لإقامة &#34;سد النهضة&#34; مكشوف

نائب مصري يرد على السفارة الإسرائيلية: دوركم المشبوه بمساندة أثيوبيا لإقامة "سد النهضة" مكشوف