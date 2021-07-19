أمريكا: مقتل 11 شخصاً وإصابة 56 أخرين بحوادث إطلاق نار

رام الله - دنيا الوطنقتل 11 شخصاً، فيما أصيب 56 آخرون بحوادث إطلاق نار متفرقة وقعت في ولاية شيكاغو الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع.ووقعت إحدى الحوادث يوم السبت في حي أوستن، حيث تم إطلاق النار على ستة أشخاص، بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاما وأربعة مراهقين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).كما قتل رجل يبلغ من العمر 49 عاما بالرصاص في غراند كروسينغ ليلة الأحد. ووفقا لـ ABC 7 Chicago، كان الرجل يتحدث إلى شخص ما في عندما فتح أحدهم النار عليه، كما وضُرب عدة مرات وأعلن وفاته في مركز طبي بشيكاغو.وتصاعد العنف في شيكاغو وفقا لبيانات أوردتها شبكة (CNN) نقلا عن (Gun Violence Archive)، حيث قتل 83 شخصا بعد إطلاق النار عليه، كما قتل 14 آخرين خلال عطلة نهاية الرابع من يوليو (عيد الاستقلال الأمريكي).وأصيب ثلاثة ضباط آخرين في وقت سابق هذا الشهر. وبحسب ما ورد كان أحد الضباط ضابطًا في شيكاغو أما الضابطين الآخرين فيعملان مع المكتب الفيدرالي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.