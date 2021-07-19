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الصحة بغزة تنشر سلسلة نصائح لاتباعها خلال عيد الأضحى

الصحة بغزة تنشر سلسلة نصائح لاتباعها خلال عيد الأضحى
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، سلسلة من الإجراءات والنصائح للمواطنين لاتباعها خلال عيد الأضحى المبارك، لتجنب دخول القطاع في موجة ثالثة من فيروس (كورونا).

وأكدت الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي استمراراً للجهود التي تبذلها لمواجهة جائحة (كورونا) وتحصينا لأفراد المجتمع من خطورة الإصابة بالطفرات الجديدة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.

وشددت على ضرورة الالتزام وتعزيز إجراءات السلامة والوقاية خلال أيام العيد المبارك.

وأضافت "ننصح بأداء صلاه العيد في الساحات المفتوحة مع الالتزام بالتباعد ولبس الكمامة واستخدام السجادة الخاصة وعدم المصافحة بالأيدي او التقبيل خلال أيام العيد".

ودعت إلى ضرورة الإسراع بتلقي التطعيم، لتوفير حماية مجتمعية، من خلال مراكز التطعيم المعلن عنها سابقاً.

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