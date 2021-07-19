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بهذه الطريقة.. خطبة عرفة تصل إلى الملايين بعشر لغات

بهذه الطريقة.. خطبة عرفة تصل إلى الملايين بعشر لغات
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في ترجمة خطبة يوم عرفة، 100 مليون مستفيد، ونقل وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم.

وترجمت الخطبة إلى 10 لغات مختلفة، وهي الإنجليزية والفرنسية والملايوية والأردية والفارسية والروسية والصينية والبنغالية والتركية والهوسا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ويأتي ذلك تحت شعار "نشر الهداية للعالمين"، من خلال دعم التطبيقات الإلكترونية، ومنصة منارة الحرمين، وكذلك الدور الذي تقدمه الوسائل التقنية الحديثة، عبر ترددات البثّ عبر الأثير FM في المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، باستخدام أحدث أجهزة البث وأكثرها تطورا على مستوى العالم.

وصدر توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتشريف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بترجمة خطبة عرفة، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمة أعمال "مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطبة عرفة وخطب الحرمين الشريفين" منذ انطلاقته وحتى الآن، أكثر من 35 مليون مستفيد حول العالم عبر المنصات الإلكترونية.

ومواكبة لعجلة التطور التي تشهدها الرئاسة وفق خطتها 2024، كان لازما على وكالة الترجمة والشؤون التقنية الارتقاء بمستوى خدماتهم، حيث ستقوم الوكالة هذا العام باستهداف أكثر من 50 مليون مستفيد، وسيستمر بث الخطبة بعشر لغات مع حصر بثها على منصتين رقميتين.

ويهدف المشروع إلى استكمال مسيرة المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج والمعتمرين نحو تقديم أفضل السبل، للتيسير على ضيوف الرحمن، وإثراء رحلتهم الدينية بالفوائد والمنافع.

كما يستهدف المشروع الحجاج المتواجدين في مشعر عرفة، وأبناء العالم الإسلامي في جميع أنحاء العالم، والمهتمين والراغبين بالاستماع للخطبة من المسلمين غير الناطقين بالعربية وغير المسلمين.

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