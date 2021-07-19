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الكشف عن موعد تسمية رئيس الحكومة اللبنانية المقبل

الكشف عن موعد تسمية رئيس الحكومة اللبنانية المقبل
رام الله - دنيا الوطن
حددت رئاسة الجمهورية اللبنانية، موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة القادم، وذلك بعد أيام من اعتذار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن مهمة تشكيل الحكومة.

ووضعت رئاسة الجمهورية اللبنانية، يوم الاثنين المقبل، 26 تموز/ يوليو، موعداً للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة المقبل، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أكد في وقت سابق أن "لبنان سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا على مختلف المستويات، لأن الأحداث أثبتت أن إرادة الحياة عند اللبنانيين مكنتهم دائما من التغلب على صعوبات كثيرة في الماضي".

وجاءت تصريحات عون بعد خطوة زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بالاعتذار عن تشكيل الحكومة، في أحدث فصول الأزمة السياسية الممتدة منذ فترة بينما تغرق البلاد في أسوأ أزماتها الاقتصادية التي وصلت حد شح البنزين والخبز والدواء.

وانهار سعر صرف العملة المحلية بشكل غير مسبوق، فصار الدولار يساوي 23 ألف ليرة لبنانية.

وكان الحريري قد أعلن، الخميس، اعتذاره عن تشكيل الحكومة في البلاد، رغم أنه مضى على تسميته لهذه المهمة منذ 9 أشهر. وجاء موقفه هذا بعدما رفض الرئيس تشكيلته للمجلس الوزاري.

وسرعان ما اندلعت احتجاجات واسعة في معظم المناطق اللبنانية امتدت من طرابلس شمالي البلاد إلى شوارع بيروت.

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